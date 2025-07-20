مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى (فيديو)

(وكالات)

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بشكل جماعي، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفسلطينية "وفا"، بلغ عدد مقتحمي المسجد 391 مستوطنًا منذ ساعات الصباح، على دفعات متتالية، حيث نفذوا جولات استفزازية وأدَّوا طقوسًا تلمودية علنية تحت غطاء أمني كثيف، وسط استنفار من قوات الاحتلال التي انتشرت بكثافة داخل الأقصى وفي محيطه.

جانب من اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى بحراسة الاحتلال pic.twitter.com/52aRt3rxZW — القسطل الإخباري (@AlQastalps) July 20, 2025

كما أقدمت قوات الاحتلال على منع شخصيتين بارزتين من المرابطين والمرابطات، وهما نظام أبو رموز ونفيسة خويص، من دخول البلدة القديمة، وقامت باحتجاز هوياتهما دون مبررات قانونية.