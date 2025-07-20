موكب الرئيس الإيراني يتعطل بسبب وقود مغشوش.. ويكمل رحلته بسيارة أجرة

وكالات

في حادثة غريبة تداولتها وسائل الإعلام الإيرانية، تعطل موكب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، المكون من 3 سيارات، أثناء طريقه إلى مسقط رأسه في محافظة تبريز في رحلة غير رسمية.

وفي الطريق انطفأت المركبات الثلاث بشكل متزامن بسبب تزويدها بوقود مغشوش بالماء في إحدى محطات وقود محافظة قزوين، بحسب ما كشفه مصطفى مولوي، المفتش الخاص للرئيس الإيراني.

وقال مولوي، إن الرئيس الإيراني لم يتواصل بعد الحادثة مع المحافظة ولم يتخذ أي إجراء رسمي، بل استقل سيارة أجرة خاصة وتوجه بها إلى تبريز، وفقًا لما نقله موقع "إيران انترناشونال".

وأضاف "قبل يوم تاسوعاء، غادر الرئيس برفقة حراسه برًّا بثلاث سيارات نحو تبريز. وقبل الوصول إلى مخرج طريق رشت السريع، تزودوا بالوقود في إحدى المحطات، لكن بعد ملء الخزانات تعطلت السيارات الثلاث قبل الوصول إلى تاكستان. وبعد المتابعة، اكتشفنا أن هذه المحطة تبيع بنزينًا رديئًا مخلوطًا بالماء، ولديها سوابق في هذا النوع من المخالفات."

وأوضح المسؤول في مكتب الرئيس الإيراني، أنه تم التواصل مع الشركة الوطنية لتوزيع المشتقات النفطية، مؤكدًا أن "هذه المحطة (الموجودة على الطريق السريع في محافظة قزوين) سبق أن جاءت منها شكاوى مماثلة في الماضي".