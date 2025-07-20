صحة غزة: ضحايا المساعدات لا يزالون تحت الأنقاض



وكالات

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن 104 شهيد بينهم 37 من طالبي المساعدات سقطوا منذ فجر السبت، بنيران الجيش الإسرائيلي.

وأكدت الوزارة، أن عددا من الضحايا مازالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأشارت إلى أن حصيلة الحرب الإسرائيلية ارتفعت إلى 58,765 شهيدا، و140,485 إصابة منذ السابع من أكتوبر من عام 2023.

ولفتت إلى أن الزوارق الحربية أطلقت النيران بشكل كثيف على الصيادين داخل البحر في ميناء غزة البحري واعتقلت عددا منهم.

فيما اغتال الجيش الإسرائيلي مدير شرطة النصيرات بالمحافظة الوسطى (عقيد/عمر سعيد عقل)، بغارة جوية استهدفت منزله في بلدة الزوايدة وسط القطاع ظهر السبت، أدت لمقتله برفقة 11 من أفراد عائلته.

كذلك استهدفت طائرة مسيرة خيام النازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس ما أدى لمقتل شخص و15 إصابة، وفقا للعربية.

أتى ذلك بعدما أفاد الدفاع المدني في غزة الجمعة، باستشهاد 10 أشخاص من منتظري المساعدات بنيران إسرائيلية، فيما أبلغ مدير مستشفى في جنوب القطاع عن "تدفق غير مسبوق لنازحين" يعانون سوء تغذية حادّا.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل، إن القصف الإسرائيلي أودى بتسعة أشخاص "بالقرب من مركز توزيع المساعدات الأمريكي في منطقة الشاكوش شمال غرب مدينة رفح في جنوب غزة".

كذلك، أعلن بصل عن استشهاد شخص وإصابة 8 أشخاص بنيران الجيش الإسرائيلي الذي استهدف مدنيين تجمّعوا بالقرب من مركز توزيع مساعدات على مقربة من محور نتساريم جنوب مدينة غزة.

يذكر أن الحرب التي اندلعت في تشرين الأول 2023، أحدثت ظروفا إنسانية مأساوية لسكان القطاع الذين يتخطّى عددهم مليونين، متسببة بشحّ شديد في المواد الغذائية وغيرها من الموارد الأساسية.

وبدأت "منظمة غزة الإنسانية" المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة عملها في القطاع في أواخر مايو، فيما خفّفت إسرائيل على نحو بسيط الحصار المطبق الذي كانت قد فرضته لشهرين على دخول المساعدات وأثار تحذيرات من انتشار المجاعة في القطاع.

وبعد أسابيع من مشاهد فوضى وتقارير شبه يومية عن مقتل فلسطينيين من منتظري المساعدات في محيط نقاط التوزيع، أقرّت المؤسسة بأن 20 شخصا قضوا في حادث الأربعاء في مركز توزيع تابع لها في جنوب غزة.

إلى أن أبلغت الأمم المتحدة الثلاثاء، أنها أحصت سقوط 875 شهيدا من منتظري المساعدات منذ أواخر مايو، بمن فيهم 674 "بالقرب من مراكز لمؤسسة غزة الإنسانية".