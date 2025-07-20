وكالات

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أنه يتوجب على دمشق محاسبة وتقديم أي شخص مذنب بارتكاب الفظائع في محافظة السويداء إلى العدالة.

وعلق وزير الخارجية الأمريكي على تطورات الأوضاع في محافظة السويداء جنوب غربي سوريا عقب الاشتباكات التي شهدتها المحافظة بين عشائر البدو والفصائل الدرزية المحلية المسلحة.

كتب روبيو عبر منصة "إكس": "‌‏بقينا على تواصل مكثف خلال الأيام الماضية مع إسرائيل والأردن ودمشق بشأن التطورات جنوبي سوريا، و‌‏يجب أن تتوقف الانتهاكات وعمليات قتل الأبرياء التي وقعت وما زالت تحدث في سوريا".

ولفت الوزير إلى أنه "‌‏إذا أرادت دمشق حفظ فرصة تحقيق سوريا موحدة فعليها إنهاء هذه الانتهاكات".

وأضاف: "‌‏يجب أن يتوقف القتال بين الجماعات الدرزية والبدوية داخل المنطقة فورا وعلى دمشق محاسبة وتقديم أي شخص مذنب بارتكاب الفظائع إلى العدالة".

وتابع في تصريحات: "‌‏يجب أن تتوقف الانتهاكات التي وقعت وما زالت تحدث في سوريا ويجب أن تتوقف عمليات اغتصاب وقتل الأبرياء التي حدثت وما زالت تحدث".

وشدد الوزير الأمريكي أنه على السلطات في دمشق استخدام قواتها الأمنية لمنع تنظيم "داعش" وأي جهاديين عنيفين من دخول السويداء.

وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت صباح أمس السبت عن وقف إطلاق النار في السويداء بين العشائر السورية والفصائل الدرزية، وطالبت كافة الأطراف بالالتزام بتنفيذ الاتفاق تحت طائلة المساءلة.

ومساء السبت، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، إخلاء مدينة السويداء من كافة مقاتلي أبناء العشائر البدوية، ووقف الاشتباكات في داخل أحياء المدينة، بحسب روسيا اليوم.