في يوم واحد.. 131 شهيدًا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة



وكالات

استشهد 131 فلسطينيا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة، منذ فجر السبت.

ومنذ منذ فجر أمس السبت وحتى هذه اللحظة، ارتقى 131 شهيدًا في مختلف محافظات قطاع غزة، من بينهم 53 شهيدًا في مدينة غزة وشمالها، إذ أن من ضمن هؤلاء هناك 13 شهيدًا في محافظات شمال القطاع.

وفي أحدث إحصاء لها، أعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس السبت، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر إلى 58 ألفًا و765 شهيدًا، و140 ألفًا و485 مصابًا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن 98 شهيدًا و223 مصابًا نُقِلوا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة.

وأشارت إلى أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

ونوهت الوزارة بأن حصيلة الشهداء والإصابات منذ استئناف العدوان الإسرائيلي في 18 مارس 2025 بلغت 7938 شهيدًا و28444 مصابًا.

كما بلغت حصيلة ما وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات خلال 24 ساعة 48 شهيدًا، وأكثر من 94 مصابًا، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات 891 شهيدًا وأكثر من 5754 مصابًا.