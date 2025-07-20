

وكالات

أكد رئيس مجلس القبائل والعشائر السورية الشيخ عبد المنعم الناصيف، إخراج كافة مقاتلي أبناء القبائل والعشائر من مدينة السويداء، امتثالا لقرار وقف إطلاق النار.

قال الناصيف في بيان: "بعد التواصل مع كافة أبناء القبائل والعشائر في السويداء وامتثالا منا لقرار وقف إطلاق النار، ورغبة منا لتحكيم العقل وإتاحة الفرصة لتأخذ الجهات المختصة في الدولة دورها في تحقيق الأمن والاستقرار، نعلن اخراج كافة مقاتلينا من أبناء القبائل والعشائر خارج مدينة السويداء"، وفقا لروسيا اليوم.

وشدد على أن أي خرق للاتفاق من العصابات الخارجة عن القانون سيقابل برد قاس من أبناء القبائل والعشائر السورية.

كانت الرئاسة السورية قد أعلنت صباح السبت، عن وقف إطلاق النار في السويداء بين العشائر السورية والفصائل الدرزية، وطالبت كافة الأطراف بالالتزام بتنفيذ الاتفاق تحت طائلة المساءلة.

ومساء السبت، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، إخلاء مدينة السويداء من كافة مقاتلي أبناء العشائر البدوية، ووقف الاشتباكات في داخل أحياء المدينة.