العشائر السورية تعلن سحب مقاتليها من مدينة السويداء في سوريا



وكالات

أعلنت العشائر السورية، اليوم الأحد، سحب مقاتليها من مدينة السويداء تنفيذًا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وجاء في بيان لمجلس القبائل والعشائر السورية، برئاسة الشيخ عبد المنعم الناصيف، أنه بعد التواصل مع جميع أبناء القبائل والعشائر في السويداء، وامتثالًا منا لقرار وقف إطلاق النار، ورغبة منا لتحكيم العقل وإتاحة الفرصة لتأخذ الجهات المختصة في الدولة دورها في تحقيق الأمن والاستقرار، نعلن إخراج جميع مقاتلينا من أبناء القبائل والعشائر خارج مدينة السويداء.

وأضاف البيان: كما نؤكد أن أي خرق للاتفاق من العصابات الخارجية على القانون سيُقابَل بردٍّ قاسٍ من ابناء القبائل والعشائر، وفقا للغد.

جاء ذلك فيما كانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت، خلال وقت متأخر من مساء السبت، إخلاء مدينة السويداء من مقاتلي العشائر، وتوقف الاشتباكات، بعد انتشار قوات الأمن لتطبيق وقف إطلاق النار.

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، إنه بعد جهود حثيثة بذلتها الوزارة لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بعد انتشار قواتها في المنطقة الشمالية والغربية لمحافظة السويداء، تم إخلاء مدينة السويداء من جميع مقاتلي العشائر، وإيقاف الاشتباكات داخل أحياء المدينة.

كانت الحكومة السورية قد أعلنت أن قوات الأمن تنتشر في المنطقة الجنوبية سعيًا للحفاظ على السلام بعد صراع دام منذ قرابة أسبوع بين أبناء الطائفة الدرزية والعشائر البدوية السورية.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة السويداء السورية حيز التنفيذ، وذلك عقب التوصل إلى تفاهمات تهدف إلى احتواء الأزمة المتصاعدة في المنطقة.

وأعلنت الرئاسة السورية، السبت، وقفا فوريًّا لإطلاق النار، داعية الأطراف كافة إلى الالتزام به.

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، إنه لا يجوز محاكمة الطائفة الدرزية بأكملها بسبب تصرفات فئة قليلة انزلقت في مواقف لا تمثل تاريخ هذه الطائفة العريقة، مؤكدًا في ذات الوقت أن الدروز ركن أساسي من النسيج الوطني السوري.