زلزال بقوة 5 درجات بمقياس ريختر يضرب شمال إيران



وكالات

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، أن زلزالا بقوة 5.1 درجة بمقياس ريختر ضرب شمال شرقي إيران في وقت متأخر من مساء السبت.

وأشارت وكالات الأنباء الإيرانية إلى أن الزلزال وقع في المنطقة بالقرب من مدينة فاضل آباد في محافظة غلستان بشمال شرقي إيران، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 20 ألف شخص.

وأضافت أن بؤرة الزلزال كانت بعمق 10 كيلومترات، وفقا لروسيا اليوم.

بدوره، قدر المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل قوة الهزة الأرضية بـ 5.2 درجة بمقياس ريختر.

ولم ترد على الفور أي معلومات عن وقوع دمار أو أي إصابات أو ضحايا بشرية.