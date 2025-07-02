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مصدر سوري: الحديث عن توقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل سابق لأوانه

11:23 م الأربعاء 02 يوليه 2025

سوريا وإسرائيل

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وكالات

نقل التلفزيون السوري عن مصدر رسمي قوله، الأربعاء، إن الحديث عن توقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل في الوقت الراهن سابق لأوانه.

وأضاف المصدر: "لا يمكن الحديث عن احتمالية التفاوض حول اتفاقيات جديدة إلا بعد التزام إسرائيل باتفاقية فك الاشتباك والانسحاب من المناطق التي توغلت بها".

وضمت إسرائيل هضبة الجولان من سوريا في 1981 بعد أن احتلت أغلبها في حرب 1967. واعترف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالسيادة الإسرائيلية على الجولان خلال ولايته الأولى، لكن معظم المجتمع الدولي يعتبر الجولان أرضاً سورية محتلة.

وتوغلت القوات الإسرائيلية بقدر أكبر في الأراضي السورية بعد فترة وجيزة من الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في أواخر العام الماضي.

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