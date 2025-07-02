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أبو الغيط يدين دعوات إسرائيلية متطرفة لضم الضفة الغربية

10:36 م الأربعاء 02 يوليو 2025

أحمد أبو الغيط

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كتب- محمود الهواري:

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، تصريحات صدرت عن وزير العدل الإسرائيلي تنادي بضم الضفة الغربية استغلالا للظرف الحالي، واصفا إياها بالخطيرة وغير المسؤولة.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط، قوله إن "التصريحات الصادرة عن مسؤول في حكومة الاحتلال تعكس توجهات خطيرة نرصد النية لتحقيقها"، مؤكدا أن إسرائيل غارقة في تصورات عن قوتها التي تضرب عرض الحائط بأي قوانين دولية أو حتى قواعد أخلاقية، وأن نهج الغطرسة سيؤدي الى دوامة لا تنتهي من العنف.

وشدد أبو الغيط على أن ضم الضفة الغربية المحتلة هو أحد أهداف اليمين المتطرف في إسرائيل، وأن المجتمع الدولي مطالب بوقفة حقيقية في مواجهة هذه السياسة الخطيرة التي سيكون من شأنها إشعال الموقف في المنطقة.

كذلك، شدد أبو الغيط على أن الضفة الغربية هي أرض فلسطينية محتلة بواقع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، فضلا عن مواقف دول العالم كله، مؤكدا أن الحديث عن ضمها لا يعدو أن يكون نوعا من البلطجة السياسية والافتئات على كافة القيم والاعراف الدولية.

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أحمد أبو الغيط وزير العدل الإسرائيلي الأمين العام لجامعة الدول دعوات إسرائيلية متطرفة لضم الضفة الغربية
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