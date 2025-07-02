السعودية تعلن تدشين أول وحدة من نظام الدفاع الجوي "ثاد"

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن تدشين أول وحدة تشغيلية من نظام الدفاع الصاروخي "ثاد" (THAAD)، وذلك خلال حفل رسمي أُقيم في معهد قوات الدفاع الجوي بمدينة جدة.

وتم إدخال الوحدة إلى الخدمة عقب نجاح اختبارات النظام، وتقييمه، والانتهاء من التدريب الميداني للعناصر العسكرية داخل المملكة.

ويأتي نشر أول بطارية من نظام "ثاد" ضمن مشروع دفاعي واسع النطاق يهدف إلى تعزيز قدرات المملكة في الدفاع الجوي، وحماية البنى التحتية الاستراتيجية والمصالح الوطنية الحيوية.

وكانت قوات الدفاع الجوي قد خرّجت دفعات من الكوادر المؤهلة لتشغيل وحدات "ثاد" الأولى والثانية، بعد أن أنهوا دورات تدريبية متخصصة في قاعدة فورت بليس بولاية تكساس الأمريكية.