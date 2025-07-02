بسبب إيران.. أمريكا تخطط لتزويد إسرائيل بقاذفات "بي 2" الشبحية

وكالات

كشفت القناة 14 العبرية، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تدرس تزويد إسرائيل بقاذفات الشبح الاستراتيجية من طراز "بي 2 سبيريت"، والقنابل الخارقة للتحصينات من نوع "جي بي يو 57"، وفقا لمشروع قانون جديد قدمه الحزبان الجمهوري والديمقراطي للكونجرس اليوم.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن صفقة الأسلحة الأمريكية المتطورة المحتملة لإسرائيل، والتي لم تنقل سابقا إلى أي دولة أخرى، تهدف لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وفق مقدمي مشروع القانون.

وأوضحت القناة العبرية، أن مشروع القانون قدّمه النائبان، الجمهوري مايك لولر، والديمقراطي جوش جوتهايمر، اللذان شددا على ضرورة أن تكون إسرائيل مستعدة للتحرك بشكل مستقل إذا ما تجاوزت طهران "الخطوط الحمراء" مجددا.

وينص مشروع القانون المُقدم في الكونجرس، على أنه "لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية".

واستنادا إلى المقترح، يُسند إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهمة تزويد إسرائيل بأي معدات أو دعم أو تدريب يضمن الحفاظ على وضع إيران كدولة غير نووية، بما في ذلك الأسلحة التي اقتصر امتلاكها على الولايات المتحدة وحدها.

ومن بين الأسلحة التي تحتفظ واشنطن بامتلاكها بشكل حصري، قاذفات الشبح "بي 2 سبيريت" والقنابل الخارقة للتحصينات "جي بي يو 57" زنة 14 طنا، المصممة لاختراق المواقع شديدة التحصين تحت الأرض.

ويأتي مشروع القانون الأمريكي، على ضوء تقارير تشير إلى تجدد الأنشطة في المواقع النووية الإيرانية تحت الأرض، بعدما أغلقت السلطات الإيرانية المجال الجوي الأسبوع الماضي دون تفسير، ما أثار تكهنات حول استعدادات عسكرية محتملة، وفق القناة العبرية.

وعلى الرغم من أن مشروع القانون المُقدم في الكونجرس، لم يذكر صراحة القاذفة الشبحية "بي 2 سبيريت"، إلى إنه لم يضع قيودا على أي أنظمة تسليحية يمكن تقديمها لإسرائيل، ما يترك مجالا لنقل تقنيات شبحية إلى تل أبيب.

وفي حال أقرّ الكونجرس الأمريكي مشروع القانون، فستكون هذه المرة الأولى التي تشارك فيها واشنطن أحدث تقنياتها الشبحية مع دولة أجنبية، وهو ما من شأنه تغيير موازين القوى في المنطقة، بحسب القناة 14.

وكانت الولايات المتحدة استخدمت قاذفات من طراز "بي 2" الشبحية لقصف مواقع إيران النووية الثلاث في فوردو ونطنز وأصفهان قبل نحو أسبوعين.