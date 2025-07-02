مصر تعلّق على الدعوات الإسرائيلية لضم الضفة الغربية

وكالات

أعربت مصر عن إدانتها تصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي تدعو لضم الضفة الغربية المحتلة، والتي كان آخرها تصريح وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين.

وكتبت وزارة الخارجية في بيان على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأربعاء: "تدين جمهورية مصر العربية التصريحات الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين الداعية لضم الضفة الغربية المحتلة، وآخرها تصريح وزير العدل الإسرائيلي".

وتابع البيان: "تعرب مصر عن رفضها القاطع لهذه التصريحات المنافية للقانون الدولي و الهادفة لترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط يونيو 1967 بالضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، في تجسيد للوحدة الإقليمية لكافة الأراضي الفلسطينية".

إلى جانب ذلك، شددت "جمهورية مصر العربية على رفضها للانتهاكات الإسرائيلية السافرة في الضفة الغربية، بما في ذلك الاقتحامات العسكرية والاعتقالات والتوسع في إنشاء المستوطنات غير القانونية، وذلك بالتزامن مع ما يجري في قطاع غزة من جرائم تستهدف تقويض كافة مقومات حياة الشعب الفلسطيني المناضل".

وطالبت مصر "المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوضع حد لتلك الانتهاكات السافرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على أراضيه، وتشدد على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني".