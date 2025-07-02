إعلان

إعلام عبري: وزراء الليكود يطالبون نتنياهو بفرض السيادة على الضفة

09:01 م الأربعاء 02 يوليو 2025

رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، الأربعاء، إن جميع الوزراء من حزب الليكود طالبوا رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في رسالة بفرض السيادة على الضفة الغربية قبل نهاية الدورة الصيفية للكنيست.

وأشار وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إلى أن إدارة الاستيطان برئاسته مستعدة عمليا لتنفيذ فرض السيادة بشكل فوري على الضفة الغربية.

من جانبه، أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، معارضته أي صفقة مع حماس ويجب وقف المعونات واحتلال غزة وتشجيع الهجرة الطوعية، مضيفا "هذه فرصة تاريخية لتهجير سكان غزة بدعم من نتنياهو والرئيس ترامب ويجب استغلالها".

وذكرت القناة 12 العبرية، أن نتنياهو أكد خلال نقاش أمني أن هناك حاجة إلى حصار غزة وأنه سيبذل قصارى جهده لإنجاحه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حزب الليكود نتنياهو الضفة الغربية وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير حماس بتسلئيل سموتريتش
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

طرد بعد 7 سنوات.. ننشر النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد إقراره نهائيًا
أسدل الستار.. البرلمان يقر نهائيًا تعديلات قانون الإيجار القديم
نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس.. تعرف علي التفاصيل