إعلام عبري: وزراء الليكود يطالبون نتنياهو بفرض السيادة على الضفة

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، الأربعاء، إن جميع الوزراء من حزب الليكود طالبوا رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في رسالة بفرض السيادة على الضفة الغربية قبل نهاية الدورة الصيفية للكنيست.

وأشار وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إلى أن إدارة الاستيطان برئاسته مستعدة عمليا لتنفيذ فرض السيادة بشكل فوري على الضفة الغربية.

من جانبه، أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، معارضته أي صفقة مع حماس ويجب وقف المعونات واحتلال غزة وتشجيع الهجرة الطوعية، مضيفا "هذه فرصة تاريخية لتهجير سكان غزة بدعم من نتنياهو والرئيس ترامب ويجب استغلالها".

وذكرت القناة 12 العبرية، أن نتنياهو أكد خلال نقاش أمني أن هناك حاجة إلى حصار غزة وأنه سيبذل قصارى جهده لإنجاحه.