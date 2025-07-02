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وزير الخارجية يناقش مع نظيره الإيطالي تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط

07:40 م الأربعاء 02 يوليه 2025

الدكتور بدر عبد العاطي

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وكالات

تلقى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اتصالاً هاتفياً من أنطونيو تاياني نائب رئيس الوزراء وزير خارجية إيطاليا يوم الأربعاء 2 يوليو، حيث أشاد الوزيران بالعلاقات المتميزة بين مصر وإيطاليا، وأكدا الحرص المشترك لتعزيز كافة جوانب العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.

شهد الاتصال تبادل الرؤى إزاء التطورات في الشرق الأوسط، حيث أطلع الوزير عبد العاطى نظيره الإيطالى ما تبذله مصر من جهود لاستئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الأسرى، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، مشدداً على ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع، مستعرضاً في هذا السياق اعتزام مصر استضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة فور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

كما أكد الوزير عبد العاطى على ضرورة التزام إسرائيل وإيران بوقف إطلاق النار وتضافر الجهود الإقليمية والدولية لتثبيت الاتفاق لخفض التصعيد وفتح المجال أمام المسار الدبلوماسي.

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الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة أنطونيو تاياني وزير خارجية إيطاليا مصر وإيطاليا قطاع غزة إسرائيل وإيران
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