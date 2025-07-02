الجمارك التونسية تضبط أكبر كمية كوكايين في شاحنة أجنبية

تونس - (د ب أ)

أعلنت الجمارك التونسية ضبط 43 كيلوجراما من مخدر الكوكايين داخل شاحنة أجنبية في جهة صفاقس.

وقال متحدث باسم الإدارة العامة للجمارك شكري الجبري، إن الكميات التي تم ضبطها من الكوكايين خلال عملية أمنية نوعية، تعتبر قياسية وغير مسبوقة في تونس.

ووفق المعلومات التي قدمها كانت الشحنة مخبأة بإحكام في الرابط بين مقدمة الشاحنة والعربة المجرورة، ولم يتضح اسم البلد الذي قدمت منه الشاحنة ومن أي ميناء عبرت إلى تونس.

وتشن السلطات الأمنية منذ عدة أشهر حملات امنية في محيط المؤسسات التعليمية وفي الأحياء الشعبية وفي الملاهي لتعقب مروجي ومستهلكي المواد المخدرة.

وفي عام 2024 بلغ عدد الموقوفين المتورطين في ترويج المخدرات قرابة خمسة آلاف شخص، وفق متحدث باسم الحرس الوطني.