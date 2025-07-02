السعودية تؤكد التزامها بدعم إفريقيا واستثمار 25 مليار دولار بها

الرياض - (د ب أ)

كشف نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد الخريجي أن بلاده تعتزم رفع عدد سفاراتها في الدول الإفريقية إلى أكثر من 40 سفارة في السنوات المقبلة، وعبر أيضاً عن تطلّع السعودية إلى استثمار 25 مليار دولار في القارة السمراء.

كما ذكر الخريجي أن السعودية ستمول وتؤمن 10 مليارات دولار من الصادرات إلى إفريقيا، وتقديم 5 مليارات دولار تمويلات تنموية إضافية لإفريقيا حتى عام 2030.

جاء ذلك في كلمة لنائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي في حفل الاستقبال بمناسبة الذكرى السنوية ليوم إفريقيا، الذي أقيم بقصر الثقافة في حي السفارات بالرياض، اليوم الأربعاء.

إلى ذلك تؤكد السعودية حرصها على تطوير علاقات التعاون والشراكة مع الدول الإفريقية، وتنمية مجالات التجارة والتكامل، وتعزيز التشاور والتنسيق والدعم المتبادل في المنظمات الدولية تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح الخريجي أن الدول الإفريقية تحتل مكانةً مهمة في خريطة السياسة الخارجية للبلاد، وشبكة علاقاتها الدبلوماسية، مشيرًا إلى أن السعودية قدمت أكثر من 45 مليار دولار لدعم المشاريع التنموية والإنسانية في 54 دولة إفريقية، لافتاً إلى أن مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بلغت أكثر من 450 مليون دولار في 46 دولة إفريقية.