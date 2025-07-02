انفجار في مستودع للألعاب النارية بولاية كاليفورنيا

كاليفورنيا- (أ ب)

تسبب انفجار بمستودع للألعاب النارية في شمال ولاية كاليفورنيا في اندلاع العديد من الحرائق، مما أدى إلى تصاعد دخان أسود في الهواء وإجبار السكان على الإخلاء، طبقا لما ذكرته السلطات.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

وحثت السلطات السكان على تجنب منطقة إسبارتو وماديسون لعدة أيام إثر الانفجار الذي وقع الليلة الماضية، وأدى إلى تفجير العديد من الألعاب النارية وتسبب في نشوب حريق ضخم أدى إلى اندلاع حرائق أخرى وانهيار المبنى.

وقال مكتب عمدة مقاطعة يولو في بيان صحفي: "ستستغرق النيران بعض الوقت حتى يتم إخمادها، وبمجرد حدوث ذلك، يجب على خبراء المفرقعات الدخول بأمان إلى الموقع لتقييم المنطقة وتأمينها".

وأضاف المكتب أن سبب الانفجار قيد التحقيق.

وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا إن الحريق وصل إلى 78 فدانا(32 هكتارا) حتى الليلة الماضية.

وقالت كارا جاريت، نائبة رئيس إدارة الإطفاء بالولاية، لقناة "كيه إكس تي في" التلفزيونية: "نعتقد إن هذا الموقع مملوك لشركة تحمل تصريحا لإنتاج الألعاب النارية."

وأضافت: " إن هذا النوع من الحوادث نادر للغاية، حيث يطلب من المنشآت المشابهة اتباع المتطلبات الصارمة لصناعة الألعاب النارية في كاليفورنيا، فضلا عن المتطلبات الاتحادية لمستودعات الألعاب النارية".

وذكر مكتب الحاكم جافن نيوسام: "لقد أرسلت إدارة إطفاء الولاية فريق تحقيق بشأن إضرام النار العمدي والقنابل، وهي مستعدة لتقديم دعم إضافي حسبما يستدعي الأمر".