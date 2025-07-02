سوريا: انفجاران خلال ساعات و7 قتلى وجرحى في ريف حماة

وكالات

أفاد التلفزيون السوري، بأن الانفجارات قرب الفوعة بريف إدلب ناجمة عن انفجار مستودع ذخيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وفي سياق منفصل، أعلن التلفزيون السوري، مقتل وإصابة 7 أشخاص جراء انفجار صهريج وقود في بلدة جبرين بريف حماة.

وقال مصدر في قيادة شرطة حماة لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إن الانفجار ناجم عن احتراق صهريج وقود، وهو ما تسبب بمقتل عدد من المدنيين وجرح آخرين.

وذكر المصدر، أن فرق الدفاع المدني والإسعاف توجهت على الفور إلى موقع الحادث، وبدأت عمليات الإخماد ونقل المصابين إلى المشافي القريبة.