وكالات

وافقت شركة "باراماونت" الأمريكية على دفع مبلغ 16 مليون دولار لتسوية دعوى التشهير التي رفعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد برنامج "60 دقيقة" التابع لشبكة CBS، بحسب ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز.

وقالت الشركة في بيان صدر مساء أمس الثلاثاء، إن المبلغ يشمل الرسوم والتكاليف القانونية التي تكبّدها ترامب خلال المعركة القضائية، مشيرة إلى أن صافي التعويض، بعد خصم المصاريف القانونية، سيُخصّص لصالح "مكتبة ترامب الرئاسية المستقبلية"، ولم تتضمن التسوية أي اعتذار رسمي من قبل الشبكة الإعلامية.

خلفية القضية

وكان ترامب قد رفع الدعوى القضائية العام الماضي مطالباً بتعويض قدره 10 مليارات دولار، واتهم البرنامج بتحريف مقابلة مع نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس بطريقة "مضللة"، بهدف التأثير على مجريات الانتخابات الرئاسية وترجيح كفة الديمقراطيين، فيما نفت الشركة من جانبها الاتهامات بشكل قاطع، معتبرة التغطية إخبارية مشروعة.

ورغم أن عدداً من الخبراء القانونيين رأوا أن الدعوى تفتقر إلى أساس قانوني قوي، مشيرين إلى أن حرية الصحافة التي يكفلها التعديل الأول للدستور تتيح للشبكات الإخبارية هامشاً واسعاً في معالجة المحتوى، إلا أن إدارة "باراماونت" اختارت تسوية القضية.

دوافع القرار

وبحسب تقرير نيويورك تايمز، فإن قرار التسوية جاء بدافع القلق من أن استمرار الدعوى قد يُعرقل صفقة بيع "باراماونت" إلى شركة Skydance في هوليوود، وهي صفقة بمليارات الدولارات من شأنها أن تنهي عقوداً من سيطرة عائلة ريدستون على قنوات CBS وParamount Pictures.

وعلى الرغم من نفي "باراماونت" وجود صلة مباشرة بين القضية وصفقة البيع، إلا أن المخاوف بقيت قائمة داخل أروقة الشركة، لا سيما مع الحاجة لموافقة بعض الجهات الفدرالية على الصفقة، وهو ما قد يتأثر في حال تصاعد الخلاف القضائي مع ترامب.

كما أعربت شاري ريدستون، رئيسة مجلس الإدارة والمساهمة الكبرى في "باراماونت"، عن قلقها من تكاليف المواجهة القضائية الطويلة مع الرئيس ترامب، والتي قد تُكلّف الشركة مئات الملايين من الدولارات، إضافة إلى احتمالات تعريض أقسام أخرى فيها، على صلة بالحكومة، لمخاطر قانونية وتنظيمية.