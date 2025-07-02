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بابا الفاتيكان يحذر من تداعيات التغير المناخي على الأرض

04:54 م الأربعاء 02 يوليو 2025

بابا الفاتيكان

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روما - (د ب أ)

حذر بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر من مخاطر التغير المناخي فيما تشهد أجزاء كثيرة من أوروبا موجة حارة.

وقال البابا في رسالة "الظواهر الطبيعية المتطرفة الناجمة عن التغيير المناخي إثر النشاط البشري تزداد شدتها وتكرارها، ناهيك عن الآثار المتوسطة والطويلة المدى للدمار البشري والبيئي الناتج عن الصراعات المسلحة".

وكتب أنه في أجزاء كثيرة من العالم "تتعرض أرضنا للدمار".

وجاءت تصريحات البابا في يوم الصلاة للحفاظ على الخليقة الذي أعلنته الكنيسة الكاثوليكية التي يتبعها 1.4 مليار شخص.

وواصل البابا "على كافة الأصعدة، يسفر الظلم وانتهاك القانون الدولي وحقوق الشعوب وعدم المساواة الجسيمة والطمع الذي يغذيها، عن إزالة الغابات والتلوث وخسارة التنوع البيولوجي".

ولفت ليو إلى أن الآثار المتوسطة والطويلة المدى "للدمار البيئي " لا تؤخذ في الحسبان بشكل كاف.

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