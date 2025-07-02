هزة أرضية تضرب شمال غرب تركيا

(وكالات)

شهدت مدينة إسطنبول، اليوم الأربعاء، اهتزازات قوية نتيجة زلزال وقع بالقرب من مدينة بورصة شمال غرب تركيا، ما تسبب بحالة من الذعر في بعض المناطق، دون أن تُسجّل أي أضرار مادية أو بشرية حتى الآن.

وبحسب مرصد قنديللي التركي، بلغت قوة الزلزال 4.4 درجات على مقياس ريختر، وكان مركزه قرب بلدة جملك الواقعة على بعد نحو 80 كيلومترا جنوب إسطنبول.

وشعر السكان بالهزة الأرضية بشكل واضح على جانبي المدينة الأوروبي والآسيوي، التي تُعد أكبر مدن تركيا من حيث عدد السكان، حيث يقطنها نحو 16 مليون نسمة.

وكانت بلدة جملك قد شهدت، الثلاثاء، هزتين أرضيتين معتدلتين سبقتا زلزال اليوم، ما أثار حالة من القلق في المنطقة، وفقًا لتقارير بثتها قناة "هابرتورك" المحلية التركية، والتي أشارت إلى أن السكان هرعوا إلى الشوارع وسط مخاوف من وقوع هزات ارتدادية.