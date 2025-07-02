إعلان

هزة أرضية تضرب شمال غرب تركيا

04:33 م الأربعاء 02 يوليه 2025

هزة أرضية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

شهدت مدينة إسطنبول، اليوم الأربعاء، اهتزازات قوية نتيجة زلزال وقع بالقرب من مدينة بورصة شمال غرب تركيا، ما تسبب بحالة من الذعر في بعض المناطق، دون أن تُسجّل أي أضرار مادية أو بشرية حتى الآن.

وبحسب مرصد قنديللي التركي، بلغت قوة الزلزال 4.4 درجات على مقياس ريختر، وكان مركزه قرب بلدة جملك الواقعة على بعد نحو 80 كيلومترا جنوب إسطنبول.

وشعر السكان بالهزة الأرضية بشكل واضح على جانبي المدينة الأوروبي والآسيوي، التي تُعد أكبر مدن تركيا من حيث عدد السكان، حيث يقطنها نحو 16 مليون نسمة.

وكانت بلدة جملك قد شهدت، الثلاثاء، هزتين أرضيتين معتدلتين سبقتا زلزال اليوم، ما أثار حالة من القلق في المنطقة، وفقًا لتقارير بثتها قناة "هابرتورك" المحلية التركية، والتي أشارت إلى أن السكان هرعوا إلى الشوارع وسط مخاوف من وقوع هزات ارتدادية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هزة أرضية تركيا مدينة إسطنبول
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

طرد بعد 7 سنوات.. ننشر النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد إقراره نهائيًا
أسدل الستار.. البرلمان يقر نهائيًا تعديلات قانون الإيجار القديم
نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس.. تعرف علي التفاصيل