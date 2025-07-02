كييف - (د ب أ)

قالت وزارة الخارجية الأوكرانية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، إن وزير الخارجية أندري سيبيها دعا القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية جون جينكل لمناقشة المساعدات العسكرية.

والتقى جينكل نائبة وزير الخارجية ماريانا بيتسا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وألقت بيتسا الضوء على أهمية استمرار المساعدات العسكرية.

وجاء في البيان أن أي تأجيل في تقديم الدعم الدفاعي لأوكرانيا سوف يشجع روسيا على مواصلة الحرب.

وناقش جينكل وبيتسا المشاورات بشأن شحنات المساعدات العسكرية التي تستمر "على كل المستويات".