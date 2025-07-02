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إعلام عبري: حدثان أمنيان منذ الصباح في قطاع غزة

02:51 م الأربعاء 02 يوليه 2025

سرايا القدس

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وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بوقوع حدثين أمينين منذ الصباح في قطاع غزة.

ومن جانبها، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها سيطروا على طائرة صهيونية استطلاعية خلال تنفيذها مهام استخبارية في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأعلن قائد ميداني في سرايا القدس، تنفيذ عملية مركبة نوعية استهدفت عشرات الجنود ورتلًا لآليات العدو صباح اليوم في مربع الهدى شرق حي الشجاعية بمدينة غزة.

وذكر أن العملية المركبة في الشجاعية بدأت بتفجير حقل ألغام بالآليات الصهيونية ما اضطر الجنود والضباط إلى دخول المنازل المجاورة بشكل هستيري.

وتابع: "مقاتلونا استهدفوا قوات العدو التي تحصنت داخل المنازل في الشجاعية بصاروخ موجه وقذيفة تي بي جي المضادة للتحصينات"، مضيفًا "باغتنا القوات المستهدفة واشتبكنا معها من مسافة قريبة جدًا وأوقعنا طاقم الآليات والضباط والجنود بين قتيل وجريح".

وفي الآونة الأخيرة، تصاعدت عمليات المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال المتوغلة في خان يونس ومناطق أخرى بقطاع غزة. والشهر الماضي، قُتل ما لا يقل عن 21 جنديًا جراء عمليات المقاومة.

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وسائل إعلام إسرائيلية قطاع غزة حركة الجهاد الإسلامي طائرة صهيونية خان يونس مهام استخبارية
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