إيران تتهم إسرائيل بالقيام بمحاولات لزعزعة الأمن

طهران - (د ب أ)



تتهم إيران إسرائيل بمحاولة زعزعة استقرار الأمن في البلاد، بعد أسبوع تقريبا من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين الخصمين.



وذلك مع إلقاء وحدات تابعة للحرس الثوري الإيراني القبض على عناصر يشتبه في ارتباطها بإسرائيل في محافظة سيستان وبلوشيستان، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء اليوم الأربعاء.



ويعتقد أن جماعتهم كانت على صلة مباشرة بأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية وخططت لأعمال مستهدفة وأنشطة تخريبية داخل البلاد.



وتعتبر سيستان وبلوشستان، وهي ثاني أكبر محافظة في إيران، أضعف اقتصاديا من بقية البلاد وتعرضت لموجات جفاف حادة في السنوت الأخيرة.



وتحدث هناك هجمات متكررة من جانب الجماعات المسلحة، على عكس بقية أنحاء إيران. وينتمي معظم السكان إلى المذهب السني، على عكس اعتناق بقية الدولة المذهب الشيعي. وتقع المحافظة على الحدود مع أفغانستان وباكستان.





