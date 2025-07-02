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سرايا القدس تعلن تنفيذ عملية مركبة استهدفت عشرات جنود الاحتلال

01:57 م الأربعاء 02 يوليو 2025

سرايا القدس

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وكالات

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عملية عسكرية "مركبة" استهدفت عدداً كبيراً من جنود وآليات الجيش الإسرائيلي شرق حي الشجاعية بمدينة غزة، مؤكدة وقوع إصابات مباشرة في صفوف القوات المستهدفة.

وفي بيان عن قائد ميداني في سرايا القدس قال إن العملية بدأت بتفجير حقل ألغام في المنطقة، ما أجبر الجنود الإسرائيليين على التحصن داخل المنازل المجاورة، مضيفًا: "استهدفنا القوات المتحصنة بصاروخ موجه، أعقبه إطلاق قذيفة (تي بي جي)، ثم اشتبكنا معهم من مسافة قريبة باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

وأكد القائد الميداني أن العملية أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين، من بينهم أفراد طاقم الآليات وضباط ميدانيون.

كذلك وأعلنت سرايا القدس سيطرتها أيضًا على طائرة استطلاع إسرائيلية خلال تنفيذها مهمة استخباراتية في أجواء محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن شهر يونيو الماضي شهد أكبر حصيلة خسائر في صفوف جيش الاحتلال منذ مطلع العام الجاري، حيث قُتل خلاله 21 جندياً وضابطاً في العمليات داخل قطاع غزة.


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سرايا القدس إسرائيل جنود الاحتلال
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