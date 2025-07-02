وكالات

استدعت وزارة الخارجية الأوكرانية القائم بالأعمال الأمريكي، وذلك بعد تعليق واشنطن إرسال أسلحة إلى كييف، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز" للأنباء".

ونقلت "رويترز" عن الخارجية الأوكرانية، تأكيدها على الأهمية الحاسمة لاستمرار تسليم الولايات المتحدة لحزم المساعدات العسكرية المعتمدة.

واعتبرت الخارجية الأوكرانية، أن تأخر تسليم الأسلحة الأمريكية "يشجع روسيا على مهاجمتنا".

ومن جانبها، أوقفت الولايات المتحدة تسليم بعض الصواريخ المضادة للطائرات وذخائر أخرى دقيقة التوجيه إلى أوكرانيا بسبب مخاوف انخفاض المخزونات، وفقًا لما أفادت به صحيفة "بوليتيكو".

وأوضحت الصحيفة نقلًا عن 3 مصادر مطلعة، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أوقفت تسليم بعض صواريخ الدفاع الجوي وغيرها من الذخائر دقيقة التوجيه إلى أوكرانيا بسبب مخاوف من انخفاض مخزونات الولايات المتحدة من الأسلحة.