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كوريا الجنوبية والصين تبحثان التعاون قبل قمة أبيك

11:34 ص الأربعاء 02 يوليه 2025

كوريا الجنوبية والصين

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سول - (د ب أ)

عقدت كوريا الجنوبية والصين محادثات على مستوى المديرين العامين لبحث سبل التعاون في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ(أبيك) المقبلة، المقرر عقدها في جيونججو في أواخر أكتوبر.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء إن البلدين عقدا محادثات على مستوى المديرين العامين في سول أمس الثلاثاء، حسب شبكة (كيه.بي.إس.وورلد) الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

وخلال المحادثات، اتفق الجانبان على الحفاظ على التواصل على مختلف المستويات بناء على التزام مشترك بتعزيز العلاقات الثنائية بمناسبة قمة أبيك.

ويعتقد أن الجانبين ناقشا احتمال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى كوريا الجنوبية لحضور القمة.

وناقش الجانبان أيضا التعاون العملي في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون الاقتصادي لتحقيق المنافع الحقيقية لشعبي البلدين.

وقالت وزارة الخارجية إنهما تبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأمور المتعلقة بالبحر الأصفر وشبه الجزيرة الكورية.

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كوريا الجنوبية الصين قمة أبيك
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