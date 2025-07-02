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وزير الخارجية الإسرائيلي: الأغلبية تؤيد خطة إطلاق سراح الأسرى

11:15 ص الأربعاء 02 يوليه 2025

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر

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وكالات

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن أغلبية كبيرة في الحكومة والسكان تؤيد خطة إطلاق سراح الأسرى و"يجب عدم تفويت الفرصة".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إسرائيل وافقت على الشروط الضرورية لهدنة مدتها 60 يومًا، لافتا إلى أنه سيعمل خلال تلك الفترة مع كل الأطراف على إنهاء الحرب.

وقال ترامب، أمس الثلاثاء في منشور على منصته "تروث سوشيال": "آمل أن تقبل حماس هذا الاتفاق لأن الوضع لن يتحسن بل سيزداد سوءًا".

وتُقدر تل أبيب وجود 50 أسيرًا إسرائيليًا في غزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

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جدعون ساعر وزير الخارجية الإسرائيلي إطلاق سراح الأسرى
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