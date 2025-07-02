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تحطم مروحية عسكرية تابعة لقوات الاتحاد الأفريقي في مطار مقديشو

11:09 ص الأربعاء 02 يوليو 2025

تحطم مروحية عسكرية - صورة ارشيفية

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مقديشو - (د ب أ)

أعلنت السلطات الصومالية تحطّم مروحية عسكرية تابعة لقوات الاتحاد الأفريقي اليوم الأربعاء داخل مطار آدم عدي الدولي في العاصمة مقديشو، بينما كانت قادمة من قاعدة "بالي-دوجلي"، وعلى متنها ثمانية أفراد .

ووفق وكالة الأنباء الصومالية ( صونا ) ، لم تُسجّل أي خسائر بشرية جراء الحادث حتى الآن.

ونقلت الوكالة عن المدير العام لهيئة الطيران المدني أحمد معلم حسن قوله ، في تصريح لوسائل الإعلام الوطنية، إن فرق الإطفاء والطوارئ استجابت على الفور وتعمل حاليًا على التعامل مع آثار الحادث.

وأوضح أن تقييم الأضرار جارٍ إلى جانب تنظيف الموقع الذي وقع فيه التحطم ، مضيفا أن الوضع تحت السيطرة تمامًا، وأن الرحلات الجوية في مطار مقديشو مستمرة بشكل طبيعي.

وأشار إلى أن المنطقة التي وقع فيها الحادث قد تم إغلاقها وحُصرت على الطواقم المختصة فقط ، مؤكدا أن الهيئة ستُصدر مزيدًا من التفاصيل حول الأضرار والملابسات بعد استكمال التحقيقات.

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تحطم مروحية عسكرية قوات الاتحاد الأفريقي مطار مقديشو
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