مقتل قيادي بارز من حركة الشباب في عملية عسكرية بوسط الصومال

مقديشو - (د ب أ)

أفاد تقرير صومالي اليوم الأربعاء بمقتل قيادي بارز في صفوف حركة الشباب في عملية عسكرية بوسط البلاد .

ووفق وكالة الأنباء الصومالية ( صونا) ، "قتل قيادي بارز في صفوف مليشيات الخوارج في منطقة دار النعمة بمحافظة شبيلى الوسطى".

وأشارت إلى أن "ذلك جاء في عملية عسكرية مخططة نفذتها قوات المقاومة الشعبية في وقت مبكر من صباح اليوم والتي أسفرت عن مقتل القيادي محمود أحمد غوري والمعروف بـ" حمزة فرعده" وكان يشغل منصب قائد المجموعات بمحافظتي شبيلى الوسطى وهيران".

وطبقا للوكالة، كما شغل حمزة فرعده سابقًا منصب مسؤول عمليات التفجير في محافظتي مُدغ وغلغدود، ولعب دورًا رئيسيًا في تنظيم وتنفيذ الهجمات الإرهابية".

ويستخدم الصومال عبارة "ميليشيا الخوارج" للإشارة إلى حركة الشباب.

وتشن الحركة هجمات تهدف إلى الإطاحة بالحكومة الصومالية للاستيلاء على الحكم وتطبيق الشريعة الإسلامية على نحو صارم.