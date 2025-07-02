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داخلية غزة: المحكمة الثورية تُمهل ياسر أبو شباب 10 أيام لتسليم نفسه

10:48 ص الأربعاء 02 يوليه 2025

وزارة الداخلية بغزة

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وكالات

قالت وزارة الداخلية بغزة، الأربعاء، إن المحكمة الثورية في القطاع تمهل ياسر أبو شباب 10 أيام لتسليم نفسه إلى الجهات القضائية المختصة تمهيدًا لمحاكمته بتهم الخيانة والتخابر مع جهات معادية وتشكيل عصابة مسلحة والعصيان المسلح، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا).

وجاء قرار المحكمة استنادًا إلى أحكام قانون العقوبات الفلسطيني رقم 16 لسنة 1960م، وقانون الإجراءات الثوري لسنة 1979م، مع تحذيرها من محاكمة المتهم غيابيًا في حال عدم تسليمه نفسه، وطلبها من كل من يعلم بمكانه إبلاغ الجهات المختصة، وإلا سيعتبر متسترًا على مجرم.

ويُتهم أبو شباب، الذي يقود جماعة مسلحة تعمل في شرقي رفح جنوبي قطاع غزة في مناطق سيطر عليها جيش الاحتلال، بالتعامل مع إسرائيل.

وفي وقتٍ سابق من يونيو الماضي، اتهم أفيجدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، إسرائيل بأنها سلمت أسلحة لعصابات في قطاع غزة بأمر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما نقلته الإذاعة الرسمية الإسرائيلية عنه.

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وزارة الداخلية المحكمة الثورية غزة
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