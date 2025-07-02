المرشح الديمقراطي لمنصب عمدة نيويورك: ترامب هددني لكني لن أقبل الترهيب



وكالات

اتهم المرشح الديمقراطي لمنصب عمدة نيويورك زهران ممداني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتهديده بالاعتقال وسحب الجنسية، في وقت أعلن عدد من المسؤولين الديمقراطيين دعمهم لممداني.

قال ممداني: "الرئيس ترامب هددني للتو بالاعتقال، وتجريدي من جنسيتي، وهددني بوضعي في معسكر اعتقال وترحيلي"، مضيفا أن "الرئيس ترامب هددني لرفضي السماح لدائرة الهجرة والجمارك بإرهاب مدينتنا"، وفقا لروسيا اليوم.

وأدان ممداني تصريحات ترامب واعتبرها هجوما على الديمقراطية الأمريكية وترهيبا، مؤكدا أنه لن يقبل بمثل هذه التهديدات.

وقال: "إذا رفعت صوتك، سيلاحقونك. لن نسمح بهذا الترهيب".

وكان ترامب صرح علنا، أن ممداني مهاجر غير شرعي، وهدد باعتقاله إذا حاول، بصفته عمدة، عرقلة عمليات وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية ICE في مدينة نيويورك.

خلال مؤتمر صحفي في مركز جديد لاحتجاز المهاجرين بولاية فلوريدا، قال ترامب إنه إذا حاول ممداني "منع عملاء ICE المقنعين من ترحيل جيراننا"، فإنهم "سيضطرون إلى اعتقاله".

وكرر ترامب مرارا، دون أي دليل، أن ممداني موجود في البلاد بشكل غير قانوني، قائلا: "الكثير من الناس يقولون إنه هنا بشكل غير قانوني. سنبحث في كل شيء".

كذلك، هاجم ترامب بوقت سابق ممداني، واصفا إياه بأنه "شيوعي متطرف".

وقال ترامب: "تجاوز الديمقراطيون الحدود. فاز زهران ممداني، الشيوعي المهووس، بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، وهو في طريقه لمنصب عمدة المدينة".

وأضاف: "سبق لنا أن رأينا يساريين متطرفين، لكن الوضع أصبح سخيفا بعض الشيء. مظهره بشع، صوته مزعج، ليس ذكيا"، لافتا إلى أن "جميع الحمقى يدعمونه"، بحسب قوله.

وبينما أكد الخبراء أنه لا يوجد قانون اتحادي يلزم الحكومات المحلية بمساعدة سلطات الهجرة، مؤكدين أن موقف ممداني المعلن لا ينتهك أي قوانين، أعربت حاكمة نيويورك كاثي هوشول وقادة ديمقراطيون آخرون عن دعمهم لممداني بعد تهديدات ترامب.

وفاز عضو مجلس ولاية نيويورك زهران ممداني بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي للترشح لمنصب عمدة نيويورك، بحسب نتائج أولية، الأربعاء الماضي، وهو أول مسلم يفوز بهذا الترشح.

وولد ممداني 33 عاما في أوغندا، وانتقل إلى نيويورك في سن السابعة، وحصل على الجنسية الأمريكية العام 2018.

وعمل ممداني مستشارا إسكانيا في مجال منع حبس الرهن العقاري في كوينز، وهو برنامج يركز على مساعدة أصحاب المنازل ذوي الدخل المحدود من غير البيض، وهو دور قال إنه ألهمه لدخول المعترك السياسي.