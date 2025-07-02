مقتل شخص وإصابة آخر في هجوم بطائرات مسيرة روسية على أوكرانيا



وكالات

قُتل شخص وأصيب آخر بجروح في هجوم بطائرات مسيرة روسية استهدف اليوم الأربعاء قرية في خاركيف، بحسب ما أعلن حاكم المنطقة الواقعة في شمال شرق أوكرانيا.

وقال الحاكم أوليج سينيجوبوف، إن 5 طائرات مسيرة أصابت مستودعات وحافلتين صغيرتين وأكواما من القش في مزرعة بقرية بوريفسكي، ممّا تسبّب باندلاع حريق صغير.

وأضاف في منشور على تطبيق تليجرام: "للأسف، لقد قتل شخص وأصيب آخر بجروح" وفقا للغد.

وأوضح أن 5 طائرات مسيرة إضافية استهدفت مزرعة أخرى في قرية فولوسكا بالاكليا، لكنها لم تسفر عن وقوع إصابات.

وبحسب رئيس بلدية خاركيف إيجور تيريخوف فقد طال القصف الروسي منطقة نوفوبافارسكي لكنّه لم يتسبّب بوقوع إصابات.

من جانبه، أعلن الجيش الأوكراني مسؤوليته عن هجوم على مصفاة نفط في منطقة ساراتوف الروسية، مؤكدا أن هذه المنشأة كانت تُستخدم لتزويد الوحدات العسكرية الروسية المشاركة في العدوان المسلح على أوكرانيا بالوقود ومواد التشحيم.

ولم تؤكد السلطات الروسية في الحال وقوع هذا الهجوم.

كما قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية منتصف ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، إنه جرى إخطارها بوقوع هجوم بطائرات مسيرة الأسبوع الماضي قرب محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا مما أدى إلى إتلاف عدد من المركبات بالقرب من حوض التبريد في الموقع.

وأضافت الوكالة، أن ست مسيرات شاركت في الهجوم ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية.

من ناحية أخرى، أدى هجوم أوكراني بالمسيرات على مدينة إيجيفسك الروسية الواقعة على مسافة أكثر من ألف كيلومتر من الحدود، إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، صباح الثلاثاء، بحسب ما أفاد حاكم المنطقة.

وقال حاكم أودمورتيا، ألكسندر بريشالوف: "للأسف، هناك قتلى وجرحى"، مشيرا إلى أن الهجوم استهدف شركة في المدينة من دون أن يحدد اسمها.

وعلى الإثر أعلن مصدر أمني أوكراني، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن مسيرات اطلقتها قوات الأمن الأوكرانية أصابت مصنع كوبول في إيجيفسك الذي ينتج نظامي الدفاع الجوي تور وأوسا، ومسيرات للجيش الروسي.

والمدينة الواقعة على حوالى 970 كلم إلى الشرق من موسكو، معروفة بإيوائها العديد من الشركات العاملة في قطاع الصناعات العسكرية الروسية ولا سيما مصنع للمسيرات الهجومية.