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أكسيوس: إسرائيل مستعدة لمحادثات مع حماس لإتمام صفقة الرهائن

05:16 ص الأربعاء 02 يوليو 2025

إسرائيل وحماس

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وكالات

أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مسؤول إسرائيلي، أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، وافق على المقترح القطري لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف الموقع، أن إسرائيل مستعدة لمحادثات غير مباشرة مع حماس، وذلك لإتمام صفقة تبادل الرهائن والأسرى.

وحسبما نقل "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين، فإنه إذا لم تحرز مفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة الأسرى تقدما فإن الجيش الإسرائيلي سيصعّد عملياته في غزة.

وأشار إلى أن مسؤولا إسرائيليا صرّح لها قائلا: "سنفعل بمدينة غزة والمخيمات المركزية ما فعلناه برفح إذا لم يكن هناك أي تحرك نحو صفقة أسرى".

وحثّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حركة حماس للموافقة على ما وصفه "بالمقترح النهائي" لوقف إطلاق النار مع إسرائيل في غزة لمدة 60 يوما، والذي سيقدمه مسؤولون وسطاء من قطر ومصر، وفقا لسكاي نيوز.

وفي منشور على "تروث سوشيال"، قال ترامب، إن ممثليه عقدوا اجتماعا طويلا ومثمرا مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن غزة.

ولم يكشف ترامب عن ممثليه، إلا أن اجتماعا كان مقررا بين المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية ماركو روبيو ونائب الرئيس جيه دي فانس مع الوزير الإسرائيلي ديرمر.

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