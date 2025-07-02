ترامب: إن لم تقبل حماس صفقة وقف إطلاق النار في غزة ستزداد الأمور سوءًا



وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في قطاع غزة.

وقال ترامب: "إسرائيل على الشروط اللازمة لوضع اللمسات الأخيرة على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما".

وأضاف: "خلال الستين يوما سنعمل مع جميع الأطراف لإنهاء الحرب، الاقتراح النهائي سيقدم من قبل القطريين والمصريين الذين عملوا بجد للمساعدة في إحلال السلام"، وفقا لروسيا اليوم.

وتابع الرئيس الأمريكي: "عقد ممثلي إدارتي اجتماعا طويلا ومثمرا مع الإسرائيليين اليوم بشأن غزة".

وأعرب عن أمله أن تقبل حماس الصفقة من أجل الخير في الشرق الأوسط، مشيرا إلى إنه إن لم تقبل حماس الصفقة ستزداد الأمور سوءا.