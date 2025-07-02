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ترامب: المصريون والقطريون عملوا دون كلل للمساعدة في إحلال السلام بغزة

01:47 ص الأربعاء 02 يوليه 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المصريون والقطريون سيقدمون المقترح النهائي لإنهاء الحرب في غزة.

وأضاف ترامب، أن المصريون والقطريون عملوا دون كلل للمساعدة في إحلال السلام بغزة، بحسب الغد.

وقال إن ممثلون عنه عقدوا اجتماعا طويلا وبناء مع الإسرائيليين اليوم بشأن غزة.

وأضاف ترامب، أن إسرائيل وافقت على الشروط الضرورية لهدنة مدتها 60 يوما، لافتا إلى أنه سيعمل خلال تلك الفترة مع كل الأطراف على إنهاء الحرب.

وأوضح ترامب: "آمل أن تقبل حماس هذا الاتفاق لأن الوضع لن يتحسن بل سيزداد سوءا".

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