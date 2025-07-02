مجزرة جديدة.. استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة 55 وسط قطاع غزة



وكالات

استشهد 8 فلسطينيين بينما أصيب 55 آخرين، في مجزرة جديدة للاحتلال ضد منتظري المساعدات الإنسانية عند شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع.

بات استهداف منتظري المساعدات وقتلهم خبرا يوميا، وسط تخاذل دولي يكتفي فقط بإصدار البيانات المنددة بالجرائم الإسرائيلية التي يتساقط بسببها عشرات الشهداء وأكثر يوميا، دون أن تترجم هذه البيانات المنددة إلى فعل ملموس يوقف جرائم حكومة المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين قبيل فجر اليوم الأربعاء جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين بمنطقة المواصي الجنوبية غرب خان يونس، مع استمرار القصف المدفعي على شمال ووسط المدينة.

من جهة أخرى، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي منتصف ليلة الثلاثاء- الأربعاء، أوامر إخلاء جديدة لعدة مناطق في قطاع غزة.

وقال بيان الاحتلال: "إلى جميع المتواجدين في منطقة خان يونس في أحياء الجلاء، مدينة حمد، النصر والقرارة 6 في بلوكات 36, 40, 89 عليكم الإخلاء فوراً شمالاً الى المآوي المعروفة في دير البلح"، وفقا للغد.

وتزامنت أوامر الإخلاء مع قصف مدفعي وجوي عنيف جدا على خان يونس التي شهدت على مدار ساعات طويلة الثلاثاء قصفا متواصلا بالطائرات الحربية والمسيرات.

واستشهد أكثر من 50 فلسطينيا في مدينة خان يونس وحدها منذ فجر أمس الثلاثاء.