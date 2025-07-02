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الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن جوريون بصاروخ فرط صوتي

12:06 ص الأربعاء 02 يوليه 2025

مطار بن جوريون الإسرائيلي

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وكالات

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، العميد يحيى سريع، أن القوات المسلحة اليمنية نفذت هجوماً بصاروخ باليستي فرط صوتي استهدف مطار اللد (بن جوريون) في مدينة يافا، مشيراً إلى أن العملية "حققت هدفها بنجاح"، وتسببت بحسب قوله في حالة من الهلع وتوقف حركة المطار.

وأضاف سريع في بيان له عبر صفحته الرسمية على "إكس"، أن سلاح الجو المسيّر نفذ ثلاث عمليات إضافية استهدفت "أهدافاً حساسة" في كل من يافا وعسقلان وأم الرشراش (إيلات)، مؤكداً أن هذه العمليات تأتي في سياق ما وصفه بـ"الإسناد العسكري لرفض جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة".

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي "رصدنا إطلاق صاروخ من اليمن والدفاعات الجوية تعمل على اعتراضه".

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "منظومة حيتس" اعترضت الصاروخ الذي أطلق من اليمن.

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الحوثيين يحيى سريع القوات المسلحة اليمنية مطار بن جوريون صاروخ فرط صوتي
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