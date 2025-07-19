وكالات

توجه آلاف الأشخاص، اليوم، إلى السفارة الأمريكية في إسرائيل للمطالبة باتفاقية لتبادل الأسرى وإنهاء الحرب في غزة، وذلك في أعقاب الاحتجاجات المستمرة في مختلف أنحاء البلاد، التي بدأت بعد المظاهرة الأسبوعية في ساحة الرهائن.

وحسب تقرير لصحيفة "هآرتس" العبرية، قد شهدت المظاهرة حضور الرهينة السابق دورون شتاينبريشر، الذي تم إطلاق سراحه في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير الماضي.

وأشارت إلى أن شتاينبريشر صعد إلى المسرح في ساحة الأسرى وسط هتافات وتصفيق حار من المتظاهرين، حيث أكد أنه قبل ستة أشهر، تم إبرام صفقة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك وسطاء آخرين، والتي كانت تهدف إلى إعادة الجميع إلى صوابهم، لكنها فشلت وتم إغلاقها في منتصف الطريق.

وشارك في المسيرة عدة مجموعات احتجاجية، من بينها عائلات الأسرى الذين ينظمون احتجاجات أسبوعية أمام مقر الجيش الإسرائيلي، ومن بين المشاركين، كانت عيناف زانجاوكر، والدة الأسيرة ماتان زانجاوكر، بالإضافة إلى منتدى الأسرى والعائلات المفقودة.