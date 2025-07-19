سوريا: ارتفاع حصيلة ضحايا العنف في السويداء إلى 940 قتيلًا

دمشق - (د ب أ)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت بسقوط 940 قتيلا، معظمهم من المدنيين، جراء أعمال العنف المستمرة منذ أسبوع في محافظة السويداء، ذات الأغلبية الدرزية، جنوبي سوريا، وسط تجدد القتال رغم إعلان وقف إطلاق النار.

وأضاف المرصد السوري أن الحصيلة الأخيرة شملت 182 شخصا، من بينهم 26 امرأة وستة أطفال، أعدمتهم القوات الحكومية على نحو عاجل، بينما أعدم مسلحون دروز ثلاثة من البدو.

وأودت أعمال العنف بحياة 406 أشخاص آخرين من السكان المحليين من بينهم 80 مدنيا، وفقا للمرصد ومقره بريطانيا، والذي يعتمد على شبكة من المراسلين داخل سوريا.

وأضاف المرصد في تحديث له أن 330 عنصرا من القوات الحكومية قتلوا في الاشتباكات.

وتشهد السويداء في جنوب سوريا قتالا بين الفصائل الدرزية والبدو المسلمين السنة وسط تقارير عن وقوع فظائع ضد المدنيين.

وبعد الانسحاب في البداية والسماح للقوات المحلية بإدارة الوضع، أعادت القوات الحكومية السورية انتشارها اليوم السبت في محاولة لوقف إراقة الدماء.

كما أعلنت الرئاسة السورية عن وقف إطلاق النار "الشامل والفوري" في جميع أنحاء المحافظة ودعت جميع الأطراف إلى الالتزام به.

ورغم ذلك أفاد المرصد السوري بأن اشتباكات جديدة نشبت بين الدروز والبدو في الأحياء الغربية من عاصمة المحافظة التي تحمل نفس الاسم.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أيضا أن الاشتباكات المستمرة داخل المدينة تزيد من الشكوك بشأن الهدنة.

وأفادت الوكالة بأن القوات الحكومية بدأت في الانتشار حول المحافظة استعدادا لدخول مدينة السويداء لتطبيق وقف إطلاق النار.