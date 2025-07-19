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ترامب: النشر الكامل لملفات "قضية إبستين" لن يرضي المتطرفين اليساريين

10:04 م السبت 19 يوليو 2025

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

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وكالات

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن النشر الكامل لمحاضر محاكمة جيفري إبستين لن يكون كافيًا لإرضاء المتطرفين اليساريين المجانين الذين يطالبون بكشف هذه المعلومات.

وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشيال": "حتى إذا وافقت المحكمة على النشر الكامل وغير المشروط، فإن ذلك لن يرضي هؤلاء المشاغبين والمجانين من المتطرفين اليساريين الذين يطالبون بذلك"، مضيفًا: "النشر الكامل لمحاضر الجلسات لا يمكن أن يتم إلا بموافقة السلطة القضائية".

وأشار إلى أنه قد طلب من وزارة العدل نشر جميع شهادات هيئة المحلفين في قضية إبستين، موضحًا أن الأمر الآن يعتمد على موافقة المحكمة.

وكان ترامب قد طلب يوم الجمعة من النائب العام الأمريكي بام بوندي نشر محاضر جلسات المحاكمة المتعلقة بقضية جيفري إبستين.

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