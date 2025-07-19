البث العبرية: إسرائيل تستعد لإرسال معدات طبية وأدوية إلى السويداء

وكالات

قالت هيئة البث العبرية، السبت، إن وزارة الصحة الإسرائيلية تستعد لإرسال معدات طبية وأدوية إلى محافظة السويداء في سوريا.

وأوضحت البث العبرية، أن المعدات الطبية ستنقل للسويداء عبر الأجهزة الأمنية وجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد استصدار التصاريح اللازمة.

وفي إطار منفصل، ذكرت البث العبرية، أن 2000 درزي يخدمون بجيش الاحتلال والأمن الإسرائيلي يعربون عن استعدادهم للقتال مع دروز السويداء في سوريا.

ورفضت إسرائيل تعهد الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع بحماية الأقليات بعد اندلاع اشتباكات طائفية عنيفة في سوريا، معتبرةً أن الانتماء لأقلية في البلاد "خطير للغاية".

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قوله في منشور على منصة إكس: "في سوريا تحت حكم الشرع، من الخطر جدًا أن تكون جزءًا من أقلية، سواء كانت كردية، درزية، علوية أو مسيحية".

وأضاف أن الأشهر الستة الماضية أثبتت ذلك مرات عديدة، داعيًا المجتمع الدولي إلى ضمان أمن وحقوق الأقليات في سوريا، وربط عودة سوريا إلى المجتمع الدولي بحمايتهم.

واتهم ساعر الشرع بتحميل الأقلية الدرزية مسؤولية العنف الأخير في جنوب سوريا، بينما يدعم المهاجمين البدو. كما انتقد خطاب الشرع بعد إعلان وقف إطلاق النار بدعم أمريكي، قائلًا إنه أظهر "دعمًا للمهاجمين الجهاديين" وخلط الأمور بنظريات مؤامرة واتهامات لإسرائيل.

من جهته، أكد الشرع اليوم السبت التزام الدولة السورية بحماية جميع الأقليات والطوائف، مشيرًا إلى أن الأحداث الأخيرة في السويداء كادت تخرج عن السيطرة لولا تدخل الدولة لتهدئة الأوضاع. وأضاف أن التدخل الإسرائيلي، عبر قصف الجنوب ومؤسسات الحكومة في دمشق، دفع البلاد إلى مرحلة خطيرة تهدد استقرارها، مما استدعى وساطات أمريكية وعربية لتهدئة الوضع.

وتجددت الاشتباكات صباح اليوم في السويداء بين مسلحين دروز ومقاتلي قبائل وعشائر عربية. وتوصلت الرئاسة السورية إلى اتفاق يتضمن وقفًا شاملًا لإطلاق النار، ودخول مؤسسات الدولة العسكرية إلى المدينة، وحل الفصائل المسلحة، وتسليم الأسلحة الثقيلة، ودمج المقاتلين في قوات وزارتي الداخلية والدفاع.