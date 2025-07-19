بريطانيا: اعتقال عشرات المتظاهرين الداعمين لجماعة "فلسطين أكشن"

وكالات

لندن - (د ب أ)

اعتقلت الشرطة في المملكة المتحدة عشرات الأشخاص في أنحاء البلاد خلال احتجاجات دعما لجماعة "فلسطين أكشن" المحظورة.

ونُظمت تظاهرات في لندن ومانشستر وإدنبرة وبريستول ومدينة ترو في كورنوال اليوم السبت، في إطار حملة منسقة أطلقتها مجموعة "دافعوا عن هيئات المحلفين"، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها عبارة: "أعارض الإبادة الجماعية، أؤيد فلسطين أكشن"، وذلك أمام تمثال المهاتما غاندي في ساحة البرلمان بلندن، قبل أن تحاصرهم قوات الشرطة.

وصادرت الشرطة اللافتات وفتشت حقائب المعتقلين، وتم اقتياد بعضهم بعيدا وهم مكبلون بالأصفاد، في حين تم حمل آخرين بالقوة من قبل عناصر الأمن.

وقالت شرطة العاصمة إنها اعتقلت 55 شخصا في ساحة البرلمان بموجب المادة 13 من قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000، بسبب عرضهم لافتات مؤيدة لجماعة "فلسطين أكشن".

وأضافت الشرطة أن 8 أشخاص آخرين جرى اعتقالهم أيضا بسبب دعمهم للجماعة ذاتها، وذلك خلال مسيرة منفصلة نظمها "فلسطين كواليشن" في وايتهول اليوم السبت.