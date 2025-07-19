وكالات

توفي اليوم السبت، الأمير الوليد بن خالد بن طلال آل سعود، المعروف بـ "الأمير النائم"، عن عمر ناهز 35 عامًا، بعد أن قضى نحو 20 عامًا في حالة غيبوبة داخل أحد المراكز الطبية المتخصصة في المملكة العربية السعودية.

وُلد الأمير الوليد في أبريل 1990، وكان طالبًا في الكلية العسكرية قبل أن يتعرض لحادث مروري مروع في عام 2005، في لندن عندما كان يدرس العلوم العسكرية هناك، ليغيب عن الوعي بعد إصابته بجروح خطيرة دخل على إثرها في غيبوبة استمرت لعقدين من الزمن.

يذكر أن الأمير الوليد هو الابن الأكبر للأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، وهو أحد أفراد الأسرة المالكة البارزين وابن شقيق رجل الأعمال الشهير الأمير الوليد بن طلال.