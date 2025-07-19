سوريا: تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء عبر 3 مراحل

وكالات

قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، إنه سيتم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء عبر 3 مراحل، معلنًا أن المرحلة الأولى من تطبيق التفاهمات بدأت بانتشار قوى الأمن الداخلي لفض الاشتباكات في أغلب الريف الغربي والشمالي لمحافظة السويداء.

وذكر المصطفى، أنه تم تشكيل لجنة طوارئ من وزارات وهيئات حكومية لإدخال المساعدات وتوفير الخدمات الأساسية وإصلاح البنية التحتية بالسويداء.

وأضاف أن المرحلة الثانية من الاتفاق في السويداء تتضمن افتتاح معابر إنسانية بين محافظتي درعا والسويداء لتأمين خروج المدنيين والجرحى والمصابين، كما سيتم العمل في هذه المرحلة على تأمين الأهالي المحتجزين ضمن مناطق سيطرة المجموعات الخارجة عن القانون بالسويداء.

أما المرحلة الثالثة من الاتفاق ستبدأ بعد ترسيخ التهدئة وستشمل تفعيل مؤسسات الدولة وانتشار عناصر الأمن الداخلي في السويداء تدريجيًا، وفقًا لوزير الإعلام السوري.

وينص الاتفاق، الذي توصلت إليه السلطات السورية مع مشايخ العقل وقادة الفصائل المحلية في السويداء، على دخول مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية إلى المحافظة وحل جميع الفصائل.

وينص أيضًا على "تسليم السلاح الثقيل ودمج عناصر الفصائل في القوات التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع".

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان المبعوث الأمريكي إلى سوريا وسفير واشنطن في تركيا، توماس باراك، عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل.