قائد الأمن الداخلي بالسويداء: نرفض تحويل الأزمة إلى بوابة لتدخل خارجي

وكالات

قال قائد الأمن الداخلي في السويداء، العميد أحمد الدالاتي، إن حجم المؤامرة كبير، مؤكدًا "لا نريد أن نجعل مشكلة السويداء بوابة لتدخلات خارجية ولتقويض مكتسبات تحرير سوريا".

وأوضح الدالاتي، أن الاقتتال الداخلي الذي حصل بين البدو وبين العصابات اضطر الدولة السورية للتدخل، مشيرًا إلى أن قوات الأمن الداخلي أبلغت جميع قيادات السويداء سواء مشايخ العقل أو قادة الفصائل قبل دخولها، وطلبت منهم التعاون لوقف نزيف الدم.

وذكر أن الطلب واضح وهو وقف إطلاق النار بشكل كامل وتام وسحب جميع أبناء العشائر من المواجهة المباشرة داخل السويداء، مضيفًا "نريد من أهلنا في العشائر والقبائل أن يكونوا على قدر المسؤولية في الالتزام بقرارات القيادة".

وطلب قائد الأمن الداخلي في السويداء من القبائل الاستجابة لطلب الرئيس أحمد الشرع والحكومة بالانسحاب من خطوط المواجهات، مؤكدًا أن الدولة ستتحمل مسؤولياتها بتعويض المتضررين وجبر الضرر جراء الأحداث بالسويداء.