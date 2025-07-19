أمريكا.. ارتفاع حصيلة ضحايا حادث دهس مفجع في لوس أنجلوس إلى 31 مصابًا

لوس أنجلوس - (أ ب)

اقتحمت سيارة حشدا من الأشخاص خارج ملهى ليلي في منطقة إيست هوليوود في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 31 شخصا، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن خدمات الطوارئ في لوس أنجلوس.

وذكرت إدارة إطفاء لوس أنجلوس أن سبعة من الضحايا في حالة حرجة، وقد تم علاج جميع المصابين في موقع الحادث أو نقلهم إلى مستشفيات قريبة.

وتم نقل الضحايا إلى مستشفيات محلية ومراكز علاج الصدمات، طبقا لما ذكره الكابتن آدم فان جيربن، مسؤول المعلومات العامة بإدارة الإطفاء بمدينة لوس أنجلوس.

وقال فان جيربن لقناة (إيه بي سي) التلفزيونية إن صفا من الأشخاص، معظمهم نساء كانوا ينتظرون دخول الملهي الليلي، عندما صدمتهم مركبة اصطدمت أيضا بسيارة متنقلة تبيع الوجبات المكسيكية وحامل ملابس.