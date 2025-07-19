وكالات

طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالتوقف عن التسبب في انهيار المفاوضات الجارية، مشددة على ضرورة التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويعيد جميع الرهائن.

وقالت العائلات في بيان صادر عنها اليوم: "على نتنياهو وقف الحرب فورًا، فهذا هو السبيل الوحيد لإعادة أبنائنا، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرك ذلك، بينما يواصل نتنياهو التهرب من هذا الواقع".

وأضاف البيان: "ندعو نتنياهو إلى عدم السماح بانهيار مفاوضات الدوحة، ومنح فريق التفاوض تفويضًا حقيقيًا يفضي إلى إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق شامل".

كما اتهمت العائلات رئيس الوزراء بانتهاج سياسة "الانتقائية" في التعامل مع ملف الأسرى، داعية إياه إلى السعي الجاد نحو اتفاق يعيد جميع الرهائن دون استثناء.