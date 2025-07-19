السعودية ترحب بتوقيع إعلان مبادئ لوقف إطلاق النار في الكونغو

وكالات

رحبت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، بالتوقيع على إعلان مبادئ وقف إطلاق النار بين حكومة الكونغو وتحالف نهر الكونغو- حركة 23 مارس- الذي تم التوقيع عليه في العاصمة القطرية الدوحة.

وأعربت الوزارة، في منشور على حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، عن تطلع المملكة بأن يشكل هذا الإعلان خطوة إيجابية نحو تحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأن يعود بالنفع على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وثمنت الخارجية السعودية المساعي الدبلوماسية المبذولة والدور البناء الذي قامت به دولة قطر الشقيقة في هذا الشأن.

#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالتوقيع على إعلان مبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو - حركة 23 مارس، الذي تم التوقيع عليه في الدوحة. pic.twitter.com/NqS65jSChD — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) July 19, 2025

ووقعت الكونغو وحركة (إم.23) المتمردة، اليوم السبت، إعلان مبادئ من أجل وقف دائم لإطلاق النار في شرقي البلاد.