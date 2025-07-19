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السعودية ترحب بتوقيع إعلان مبادئ لوقف إطلاق النار في الكونغو

06:00 م السبت 19 يوليو 2025

المملكة العربية السعودية

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وكالات
رحبت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، بالتوقيع على إعلان مبادئ وقف إطلاق النار بين حكومة الكونغو وتحالف نهر الكونغو- حركة 23 مارس- الذي تم التوقيع عليه في العاصمة القطرية الدوحة.

وأعربت الوزارة، في منشور على حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، عن تطلع المملكة بأن يشكل هذا الإعلان خطوة إيجابية نحو تحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأن يعود بالنفع على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وثمنت الخارجية السعودية المساعي الدبلوماسية المبذولة والدور البناء الذي قامت به دولة قطر الشقيقة في هذا الشأن.

ووقعت الكونغو وحركة (إم.23) المتمردة، اليوم السبت، إعلان مبادئ من أجل وقف دائم لإطلاق النار في شرقي البلاد.

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